ELLA forever - a tribute to Ella Fitzgerald

Karin Bachner und die Pocket Big Band - Ella Fitzgerald, die First Lady of Song" ist bis heute eine der berühmtesten Jazzsängerinnen. Lassen Sie es sich nicht entgehen wenn Karin Bachner, einer der besten Jazzsängerinnen Österreichs, und die von ihr gegründete Pocket Big Band, Sie in die swingende Zeit einer Ella Fitzgerald zurückversetzen. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Hörgenuss!