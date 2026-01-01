EDI JÄGER - MONSIEUR IBRAHIM

Alle im Viertel halten Monsieur Ibrahim für einen weisen Mann: „Wahrscheinlich, weil er viel lächelte und wenig sprach. Wahrscheinlich, weil er sich der normalen Hektik der Menschen scheinbar entzog.“
Die beiden werden Freunde und durch Monsieur Ibrahim entdeckt Moses eine andere Welt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Glücks.
Eine Kooperation von Wald4tler Hoftheater NÖ und Theater Chronos Salzburg
Eine Ode an das Leben und die Freundschaft
|Januar 2026
|Fr. 16. Jan. 2026
20:00 Uhr
