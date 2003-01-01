Christian Dolezal - Die Tante Pepi

Er müsste sich für vieles davon schämen. Tut er auch, weil ihm das seine alte Tante Pepi einredet. Aber die hat selbst einen seltsamen Lebenswandel. Sie war trotzdem stets mit Trost und Rat zur Stelle, außer wenn im Fernsehen gerade „Dallas“ lief.
Der liebesuntüchtige Dole kam schon als Teenager bei Frauen null an. Fast null. Eigentlich null. Bis er draufkam, dass er eine ganz außergewöhnliche Begabung hat. Da war er auf einmal auch ein bisschen attraktiv. Kurz. Und dann gibt es noch einen wundersamen Freund.
Ob der ein Primat ist oder ein Genie, das müssen Sie selbst entscheiden.
|Februar 2026
|Fr. 6. Feb. 2026
20:00 Uhr
