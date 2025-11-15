Birgit Denk & Band - Silberhochzeit - 25 Jahre komplett out

Seit Birgit Denk und ihre Mannen im April 2000 ihr erstes Konzert gegeben haben, ist viel Wasser die Donau runter geronnen und es hat sich im Leben und Schaffen der Band viel verändert. Eine Konstante ist aber geblieben: immer wurde zusammen Dialektmusik geschaffen.

11 Alben, eine DVD, eine eigene Fernsehserie „Denk mit Kultur“, unzählige Videos im Netz und eine quasi 25 Jahre andauernden Tournee können Birgit Denk, Alex Horstmann, Ludwig Ebner-Reiter, Harald Wiesinger und Philipp „Disco“ Mayer vorweisen.

Spielfreudig, authentisch, engagiert, nahbar, lustig, ernst und so einmalig „zaum ghatzt“ wie es nur Bands erreichen, die so lange miteinander spielen, treffen sie noch immer auf zahlreiches Publikum, welches handgemachte Musik zu schätzen weiß, denen Texte wichtig sind, die gerne angesprochen werden, gerne dabei sind.

Vereint „komplett out“ und stolz drauf.

Der Umstand, dass Birgit Denk und ihre Kollegen seit 25 Jahren zusammen sind will gefeiert werden. Diese „Silberhochzeit“ bringt die Band dazu, ihrem alten und neuem Publikum alle Alben noch einmal auszugsweise vorzustellen. Birgit erzählt zwischen den Liedern gewohnt unterhaltsam von Begegnungen und Geschichten, die sich „Backstage“ zugetragen haben. Ein Blick hinter die Kulissen also. Live und immer anders. Feierlaune garantiert.

AK KULTURNOVEMBER: Inhaber einer AKTIVEN Leistungskarte der AKOÖ, erhalten im Rahmen des Kulturnovembers 50 % Ermäßigung auf EINE Karte pro Veranstaltung. ACHTUNG: LIMITIERTE STÜCKZAHL!

Nur direkt im Guggbüro gegen Vorlage der AK Karte!

Preis: ab 25 €