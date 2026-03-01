5er Schmäh - Langsam wachs‘ ma z’amm - Tour 2026

Eine musikalische Reise die durch mitreißende Rhythmen, tragende E-Gitarrensolos, aber auch sanfte Akustik-Klänge zum Mitsingen, Lachen und Träumen anregt. Neu arrangiert und kreativ interpretiert werden Lieder des Austropop-Genres mit großartigen Gastmusikern komplettiert.
Seien Sie gespannt auf bekannte Gesichter aus dem Bezirk…
|März 2026
|Sa. 21. März 2026
20:00 Uhr
|So. 22. März 2026
18:00 Uhr
