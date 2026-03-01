Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
5er Schmäh - Langsam wachs‘ ma z’amm - Tour 2026


Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
21. bis 22. März 2026
Auch in ihrem neuen Programm „Langsam, wachs‘ ma z‘samm“, bleiben die fünf Musiker aus dem Innviertel ihrer Leidenschaft treu und interpretieren Klassiker sowie Raritäten der österreichischen Popularmusik. Allseits bekannte Austria 3 – Stimmungsmacher finden sich dabei neben tiefgründigen Songs der steirischen Band STS oder den makaberen Texten des genialen Ludwig Hirsch wieder.

Eine musikalische Reise die durch mitreißende Rhythmen, tragende E-Gitarrensolos, aber auch sanfte Akustik-Klänge zum Mitsingen, Lachen und Träumen anregt. Neu arrangiert und kreativ interpretiert werden Lieder des Austropop-Genres mit großartigen Gastmusikern komplettiert.

Seien Sie gespannt auf bekannte Gesichter aus dem Bezirk…

Details zur Spielstätte:
Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
Palmstraße 4, A-5280 Braunau

Termine: 5er Schmäh - Langsam wachs‘ ma z’amm - Tour 2026 - Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau

März 2026
Sa. 21. März 2026
Sa. 21. März 2026
20:00 Uhr
So. 22. März 2026
So. 22. März 2026
18:00 Uhr
 