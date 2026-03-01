5er Schmäh - Langsam wachs‘ ma z’amm - Tour 2026

Auch in ihrem neuen Programm „Langsam, wachs‘ ma z‘samm“, bleiben die fünf Musiker aus dem Innviertel ihrer Leidenschaft treu und interpretieren Klassiker sowie Raritäten der österreichischen Popularmusik. Allseits bekannte Austria 3 – Stimmungsmacher finden sich dabei neben tiefgründigen Songs der steirischen Band STS oder den makaberen Texten des genialen Ludwig Hirsch wieder.

Eine musikalische Reise die durch mitreißende Rhythmen, tragende E-Gitarrensolos, aber auch sanfte Akustik-Klänge zum Mitsingen, Lachen und Träumen anregt. Neu arrangiert und kreativ interpretiert werden Lieder des Austropop-Genres mit großartigen Gastmusikern komplettiert.

Seien Sie gespannt auf bekannte Gesichter aus dem Bezirk…