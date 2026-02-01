2tägiger Casting Workshop für kids und teens von 9 bis 13 Jahren

Dann bist du für diese Veranstaltung im Gugg richtig! Das Gugg Jugendensemble sucht Nachwuchs!
In einem zweitägigen Workshop werden die Teilnehmer:innen mit dem Gugg gemeinsam spielerisch Szenen ausprobieren, in verschiedenen Rollen schlüpfen, miteinander singen und tanzen und entdecken, wieviel Spaß Theater macht und wieviel Ernst dahinter steckt…
Der zweitägige Workshop startet am Samstag um 9 Uhr mit einem einstündigen „Frage, Antwort und Kaffee“ für die Eltern der Workshop-Teilnehmer*innen.
Kosten: EUR 50,00,- für beide Tage inklusive Verpflegung
Achtung limitierte Teilnehmerzahl: maximal 16 Personen, nur direkte Platzbuchung auf der Website www.gugg.at, oder zu den Öffnungszeiten im Kartenbüro.
Termine:
Samstag, 21. Februar 9 bis 17 Uhr
Sonntag, 22. Februar 10 bis 17 Uhr
|Februar 2026
|Sa. 21. Feb. 2026
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 22. Feb. 2026
10:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen