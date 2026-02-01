2tägiger Casting Workshop für kids und teens von 9 bis 13 Jahren


Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
21. bis 22. Feb. 2026
Der Workshop ist nur zweitägig buchbar! Du möchtest auf die Bretter, die die Welt bedeuten? Du hast Spaß daran, dich auf der Bühne zu zeigen und vor Publikum zu präsentieren? Du bist musikalisch und tänzerisch begabt? Du hast keine Scheu in fremde Rollen zu schlüpfen? Du bist bereit, deine Sommerferien mit intensiven Bühnenproben zu verbringen?

Dann bist du für diese Veranstaltung im Gugg richtig! Das Gugg Jugendensemble sucht Nachwuchs!

In einem zweitägigen Workshop werden die Teilnehmer:innen mit dem Gugg gemeinsam spielerisch Szenen ausprobieren, in verschiedenen Rollen schlüpfen, miteinander singen und tanzen und entdecken, wieviel Spaß Theater macht und wieviel Ernst dahinter steckt…

Der zweitägige Workshop startet am Samstag um 9 Uhr mit einem einstündigen „Frage, Antwort und Kaffee“ für die Eltern der Workshop-Teilnehmer*innen.

Kosten: EUR 50,00,- für beide Tage inklusive Verpflegung

Achtung limitierte Teilnehmerzahl: maximal 16 Personen, nur direkte Platzbuchung auf der Website www.gugg.at, oder zu den Öffnungszeiten im Kartenbüro.

Termine:
Samstag, 21. Februar 9 bis 17 Uhr
Sonntag, 22. Februar 10 bis 17 Uhr

Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau

Februar 2026
Sa. 21. Feb. 2026
So. 22. Feb. 2026
