Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical
14. Dez. 2025
Die freie Theatergruppe teatro, rund um den Intendanten Norberto Bertassi, haucht in einer mitreißenden Musicalfassung für die ganze Familie dem verbitterten Ebenezer Scrooge und vielen anderen bekannten Figuren des Weihnachtsklassikers Leben ein. Lassen Sie sich mit ihren Kindern in die märchenhafte Welt von Mister Scrooge entführen und erleben Sie, wie man ein fast schon gelebtes Leben ganz neu erfinden kann.
Zum zehnten Mal produziert teatro das Musical in der Stadtgalerie Mödling. Es ist schon eine lieb gewordene Tradition jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte in der Stadtgalerie Mödling zu erleben.
Details zur Spielstätte:
Karl Farkas Gasse 19, A-1030 Wien
Telefon: +43 1 5889330
Fax: +43 1 5889339
Geodaten: ,
