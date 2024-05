Schnittpunkte der Musik 2024

Dieses Festival streift durch oder vereint in sich Weltmusik, Jazz, Avantgarde, Klassik, Blasmusik, Steptanz und freie improvisierte Musik; letzteres als Matinee am Sonntag. Erleben Sie inspirierende Momente mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die tief in die verschiedensten Musikern der Welt eintauchen.

Programm Samstag, 4. Mai ORCHESTRE TOUT PUISSANT MACEL DUCHAMP Freitag, 10. Mai ab 19:00 Uhr DUO OLLY CHALK UND PETRA HALLER, PIANO & TAPDANCE

MILOŠ KUNC - PIANO

IAN MIKYŠKA - VIOLA DA GAMBA NANCELOT Samstag, 11. Mai ab 19:00 Uhr SMART METAL HORNETS, now including drums MATTHIEU MAZE TRIO Sonntag, 12. Mai MATINEE von 12:00 – 14:30 Uhr Teilnehmer:innen

MILOŠ KUNC

IAN MIKYŠKA

GESAMTBAND: NANCELOT

DAS DUO: OLLY, PETRA

DAS QUARTETT: SMART METAL HORNETS

DAS JAZZTRIO: MATTHIEU MAZE

GÄSTE Infos

Bestellungen unter der E-Mail-Adresse [email protected] Kosten pro Karte: 30€