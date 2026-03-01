Führung: Durch die finstre Nacht

Mystische Burgführung - Diese Führung in der Abenddämmerung bietet eine exklusive und ganz besondere Gelegenheit die Friedensburg von ihrer mystischen Seite zu erleben. Auf dunklen Pfaden erkunden die Teilnehmer:innen die alte Festung, die so manches Geheimnis verbirgt.