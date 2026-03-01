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Führung: Durch die finstre Nacht


Führung: Durch die finstre Nacht

Friedensburg Schlaining
27. Feb. bis 27. März 2026
Mystische Burgführung - Diese Führung in der Abenddämmerung bietet eine exklusive und ganz besondere Gelegenheit die Friedensburg von ihrer mystischen Seite zu erleben. Auf dunklen Pfaden erkunden die Teilnehmer:innen die alte Festung, die so manches Geheimnis verbirgt.

Einzigartige Atmosphäre und herrlicher Ausblick sind garantiert! Nach dem Erklimmen des mächtigen Bergfrieds lassen die Veranstalter und Teilnehmer:innen gemeinsam die Nacht mit einem guten Glaserl Wein ausklingen!

Anmeldung
[email protected]
+43 3355 2306

Details zur Spielstätte:
Friedensburg Schlaining
Rochusplatz 1, A-7461 Stadtschlaining

Termine: Führung: Durch die finstre Nacht - Friedensburg Schlaining

März 2026
Fr. 27. März 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
 