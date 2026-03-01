Führung: Durch die finstre Nacht
27. Feb. bis 27. März 2026
Mystische Burgführung - Diese Führung in der Abenddämmerung bietet eine exklusive und ganz besondere Gelegenheit die Friedensburg von ihrer mystischen Seite zu erleben. Auf dunklen Pfaden erkunden die Teilnehmer:innen die alte Festung, die so manches Geheimnis verbirgt.
Einzigartige Atmosphäre und herrlicher Ausblick sind garantiert! Nach dem Erklimmen des mächtigen Bergfrieds lassen die Veranstalter und Teilnehmer:innen gemeinsam die Nacht mit einem guten Glaserl Wein ausklingen!
Anmeldung
[email protected]
+43 3355 2306
Details zur Spielstätte:
Rochusplatz 1, A-7461 Stadtschlaining
Adresse: Rochusplatz 1, A-7461 Stadtschlaining
Telefon: +43 3355 2306
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Führung: Durch die finstre Nacht - Friedensburg Schlaining
|März 2026
|Fr. 27. März 2026
20:00 Uhr
Friedensburg Schlaining, Rochusplatz 1, A-7461 Stadtschlaining
https://kultur.net/friedensburg-schlaining/programm/fuehrung-durch-die-finstre-nacht#2026-03-27
Führung: Durch die finstre Nacht (27.03.2026)
2026-03-27T20:00:00+01:[email protected]
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