Michael Schottenberg: "REISEN IST LEBEN - MIT SCHOTTI UM DIE WELT"

Auf die Leidenschaft! - Nur wenige Menschen schauen so genau hin wie Michael Schottenberg, einer der renommier-testen Reiseschriftsteller Österreichs. Mit Auge fürs Detail und dem Blick für das große Ganze führt er uns auf eine weltumspannende Reise. Von Aït-Ben-Haddou bis Venedig, von Bangkok bis Zalipie:

Aus Begegnungen mit Menschen, Tieren und der Natur setzt sich ein kunterbuntes Mosaik der Vielfalt zusammen. Mal aufregend, mal philosophisch, mal einfühlsam – aber ganz sicher niemals langweilig.

»Reisen ist Leben. Geschichten über Menschen zu erfahren, bedeutet mir Glück. Vielleicht bin ich ja auch nur deshalb ein Leben lang unterwegs, um mich zu verlieren – und wiederzufinden. Reisen ist die beste Möglichkeit, mein Leben neu zu erfinden, um mich vor der Müdigkeit zu be-wahren.« - Michael Schottenberg