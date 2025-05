Konstanze Breitebner

Wienerische Unterhaltung auf höchstem Niveau. Eine besondere Hommage an Johann Strauss, die Kraft der Frauen und die Macht der Liebe - eine süffige Melange aus Schauspiel, Text und Musik. Publikumsliebling Konstanze Breitebner schlüpft dabei in die Rollen der drei Ehefrauen des Walzerkönigs, die in seinem Schatten als Musen, Sekretärinnen, Managerinnen und Geliebte gelebt haben.

Nun werden sie – Jetty, Lili und Adele –ins Bühnenlicht gerückt; spannend, komödiantisch, berührend und bewegend enthüllen sich drei völlig unterschiedliche

Frauenschicksale, die turbulent, glückhaft, aber auch tragisch verliefen. Facettenreiche Farben funkeln: Die Damen spielten ihre Rollen als mütterliche Freundin, betrügerische Sirene und liebevoller Engel, all dies im Bann und Dienste eines Weltstars. Madame Johann Strauss - ein reizvoller Dialog von Gelesenem und Musik: Während die Damen in Gestalt von Konstanze Breitebner präsent sind, ist der berühmte Musiker und Ehemann musikalisch vertreten. Eine fein abgestimmte, dynamisch, sinnliche Musikauswahl - interpretiert von den renommierten Neuen Wiener Concert Schrammeln - subtil in die Theatersoli verwoben, führt ins Klang-Universum des unvergleichlichen Komponisten. Ob Adelen-Walzer oder Lob der Frauen , bekannte und weniger bekannte Musikstücke aus der Feder des Walzerkönigs beschwören eindringlich Welten, die eng mit den jeweiligen Frauen-Porträts korrespondieren oder bewusst kontrastieren. Lesung

Madame Johann Strauss

Die Ehefrauen des Walzerkönigs

Solo für Konstanze Breitebner

von Susanne Felicitas Wolf