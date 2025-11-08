Tratsch im Stiegenhaus von Jens Exler


Tratsch im Stiegenhaus von Jens Exler

Freie Bühne Wieden
8. bis 22. Nov. 2025
Eine eingemietete Gastproduktion des beliebten Amateurtheatervereins Wiener Boulevardbühne. Der bekannte Schwank spielt im Stiegenhaus in einem Wohnhaus: Die neugierige Haustratsch’n (Kristina Hlawaty) – ein Musterexemplar dieser Gattung, boshaft und doch liebenswert - tyrannisiert die Mieter und bringt allerlei Chaos ins nachbarschaftliche Idyll.

Da ist der alte Junggeselle (Harry Hlawaty), die Witwe (Petra Auenheimer), ein junges Mädchen (Lisa Hlawaty), ein junger Mann (Wolfgang Terkl), der cholerische Hausbesitzer (Walter Wohl). Sieben Personen mit alltäglichen Sorgen. Tratsch und Klatsch im Stiegenhaus. Viel Humor und blendende Rollen. Man kann, darf und muss lachen.

Es spielen Harry Hlawaty, Petra Auenheimer, Kristina Hlawaty, Wolfgang Terkl, Lisa Hlawaty, Walter Wohl, Stefanie Gutmann

Regie: Stefanie Gutmann

Mitarbeit: Ernst Chuchel

Fotos & Maske: Gina Louis

Rechte: Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. Ges.m.b.H.

Bearbeitung Traude Piwak

Kartenbestellungen für diese Produktion:
Tel.: 0650 457 9005 oder tickets.wrbb.at

Details zur Spielstätte:
Freie Bühne Wieden
Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien

Termine: Tratsch im Stiegenhaus von Jens Exler - Freie Bühne Wieden

November 2025
Sa. 8. Nov. 2025
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 9. Nov. 2025
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 14. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 15. Nov. 2025
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 21. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 22. Nov. 2025
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. © Volksoper Wien

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. Jon ist ein vielsprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway.

Weitere Infos und zur Verlosung anmelden


Taxi APP Europaweit
 