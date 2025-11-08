Tratsch im Stiegenhaus von Jens Exler

Eine eingemietete Gastproduktion des beliebten Amateurtheatervereins Wiener Boulevardbühne. Der bekannte Schwank spielt im Stiegenhaus in einem Wohnhaus: Die neugierige Haustratsch’n (Kristina Hlawaty) – ein Musterexemplar dieser Gattung, boshaft und doch liebenswert - tyrannisiert die Mieter und bringt allerlei Chaos ins nachbarschaftliche Idyll.

Da ist der alte Junggeselle (Harry Hlawaty), die Witwe (Petra Auenheimer), ein junges Mädchen (Lisa Hlawaty), ein junger Mann (Wolfgang Terkl), der cholerische Hausbesitzer (Walter Wohl). Sieben Personen mit alltäglichen Sorgen. Tratsch und Klatsch im Stiegenhaus. Viel Humor und blendende Rollen. Man kann, darf und muss lachen.

Es spielen Harry Hlawaty, Petra Auenheimer, Kristina Hlawaty, Wolfgang Terkl, Lisa Hlawaty, Walter Wohl, Stefanie Gutmann

Regie: Stefanie Gutmann

Mitarbeit: Ernst Chuchel

Fotos & Maske: Gina Louis

Rechte: Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. Ges.m.b.H.

Bearbeitung Traude Piwak

Kartenbestellungen für diese Produktion:

Tel.: 0650 457 9005 oder tickets.wrbb.at