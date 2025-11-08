Tratsch im Stiegenhaus von Jens Exler

Da ist der alte Junggeselle (Harry Hlawaty), die Witwe (Petra Auenheimer), ein junges Mädchen (Lisa Hlawaty), ein junger Mann (Wolfgang Terkl), der cholerische Hausbesitzer (Walter Wohl). Sieben Personen mit alltäglichen Sorgen. Tratsch und Klatsch im Stiegenhaus. Viel Humor und blendende Rollen. Man kann, darf und muss lachen.
Es spielen Harry Hlawaty, Petra Auenheimer, Kristina Hlawaty, Wolfgang Terkl, Lisa Hlawaty, Walter Wohl, Stefanie Gutmann
Regie: Stefanie Gutmann
Mitarbeit: Ernst Chuchel
Fotos & Maske: Gina Louis
Rechte: Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. Ges.m.b.H.
Bearbeitung Traude Piwak
Kartenbestellungen für diese Produktion:
Tel.: 0650 457 9005 oder tickets.wrbb.at
