KIM

Die erst sechzehnjährige Lotte bricht aufgrund privater Umstände in eine andere Stadt auf. Ohne Ausbildung oder Berufserfahrung nimmt sie dort den erstbesten Job an, der ihr angeboten wird und landet so in einem Institut, das an einer neuartigen KI arbeitet. Lotte soll dieser KI, die entwickelt wurde, um in sozialen Berufen tätig zu sein, Emotionen vorleben, damit diese von ihr lerne. Der Name der künstlichen Intelligenz ist KIM. Ihr Äußeres wirkt anziehend, eigentlich nicht wie eine Maschine.