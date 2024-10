ES IST JA NICHT FÜR IMMER

von Marc Späni Uraufführung! Das aktuelle Stück des Schweizer Autors Marc Späni führt uns in die Familie von Viktor, seiner Frau Barbara und ihren Kindern Nadine und David. Das Stück thematisiert hochbrisante Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin, die auf dem Weg zur Realität sind. Aber: Wollen wir alles, was die Wissenschaft bereits kann bzw. sehr bald können wird? Welche Fragen ergeben sich daraus? Und haben wir Antworten? Wenn, ja: welche? Ein Stück mit explosivem Diskussionspotential. Auch für Jugendliche.

Victor, zweifacher Familienvater und Unternehmer, leidet an einer unheilbaren Krankheit und hat laut fachlicher Einschätzung eine prognostizierte Lebenserwartung von noch maximal 16 Monaten. Aber: Die Medizin arbeitet an der Entwicklung einer Heilmethode, die in wenigen Jahren umsetzbar sein soll. Die Stiftung Lazarus bietet Victor an, die Zeit bis dahin zu überbrücken, indem sie seinen Körper in Kryostase (Kältelagerung) versetzt. Um einemöglichst hohe Chance auf Heilung zu haben, wird der Todeszeitpunkt mit Hilfe einer Schweizer Sterbehilfe-Organisation vorgezogen. Am Tag vor der Fahrt, gibt die Familie ein absurd-skurriles Abschiedsfest…

Victor – Kurt Hexmann​​​

Beatrice, seine Frau​​​​​ – Anita Kolbert

Nadine, Tochter – ​​​​​Barbara Edinger

David, Sohn ​​​​​​– Georg Müller-Angerer

Ralph, ein Freund der Familie​​​ – N.N.

Michael, Kundenbetreuer* der Stiftung Lazarus ​– Stefanie Gutmann

Regie – Michaela Ehrenstein

Kostüme – ​​​​​​Anais Marie Golder

Verlag – Thomas Sessler Verlag