DAS PERFEKTE PAAR


Freie Bühne Wieden
14. bis 31. Okt. 2025
von Florian Scheibe, URAUFFÜHRUNG

Mit Michaela Ehrenstein, Felix Kurmayer, Felicitas Lukas und Andreas Seidl. Regie: Reinhard Hauser

PREMIERE: 14. Oktober 2025. Vorstellungen bis 31. Oktober

Verlag: AHN & SIMROCK

Weitere Details zum Stück werden im September veröffentlicht!

Details zur Spielstätte:
Freie Bühne Wieden
Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien

Termine: DAS PERFEKTE PAAR - Freie Bühne Wieden

Oktober 2025
Di. 14. Okt. 2025
19:30 Uhr
Mi. 15. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 18. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 21. Okt. 2025
19:30 Uhr
Mi. 22. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 23. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 24. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 25. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 28. Okt. 2025
19:30 Uhr
Mi. 29. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 30. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 31. Okt. 2025
19:30 Uhr

