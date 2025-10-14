|Oktober 2025
|Di. 14. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-14
DAS PERFEKTE PAAR (14.10.2025)
2025-10-14T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 15. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-15
DAS PERFEKTE PAAR (15.10.2025)
2025-10-15T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-16
DAS PERFEKTE PAAR (16.10.2025)
2025-10-16T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 18. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-18
DAS PERFEKTE PAAR (18.10.2025)
2025-10-18T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 21. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-21
DAS PERFEKTE PAAR (21.10.2025)
2025-10-21T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 22. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-22
DAS PERFEKTE PAAR (22.10.2025)
2025-10-22T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 23. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-23
DAS PERFEKTE PAAR (23.10.2025)
2025-10-23T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 24. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-24
DAS PERFEKTE PAAR (24.10.2025)
2025-10-24T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 25. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-25
DAS PERFEKTE PAAR (25.10.2025)
2025-10-25T19:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 28. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-28
DAS PERFEKTE PAAR (28.10.2025)
2025-10-28T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 29. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-29
DAS PERFEKTE PAAR (29.10.2025)
2025-10-29T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Do. 30. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-30
DAS PERFEKTE PAAR (30.10.2025)
2025-10-30T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Fr. 31. Okt. 2025
19:30 Uhr
Freie Bühne Wieden, Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
https://kultur.net/freie-buehne-wieden/programm/das-perfekte-paar#2025-10-31
DAS PERFEKTE PAAR (31.10.2025)
2025-10-31T19:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen