AZNAVOUR GRÉCO - Zwei Leben in Chansons

Arrangements, musikalische Leitung und Klavier: Béla Fischer
Premiere: Do. 27. November. Weitere Vorstellungen: Sa. 29. Nov., Di. 2. Dez. und Do. 4. Dezember, 19.30
Änderungen vorbehalten
|November 2025
|Do. 27. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 29. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Dezember 2025
|Di. 2. Dez. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 4. Dez. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen