AZNAVOUR GRÉCO - Zwei Leben in Chansons

Freie Bühne Wieden
27. Nov. bis 4. Dez. 2025
Nach umjubelten Vorstellungen, in denen sie mit Chansons die Lebensgeschichte von Juliette Gréco interpretierte, gibt Michaela Ehrenstein in diesem neuen Abend auch Einblick in die Lebensgeschichte einer anderen Chansonlegende, Monsieur Charles Aznavour.

Arrangements, musikalische Leitung und Klavier: Béla Fischer

Premiere: Do. 27. November. Weitere Vorstellungen: Sa. 29. Nov., Di. 2. Dez. und Do. 4. Dezember, 19.30

Details zur Spielstätte:
Freie Bühne Wieden
Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien

November 2025
Do. 27. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
Dezember 2025
Di. 2. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
