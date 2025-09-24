ABSERVIERT Komödie von Bernhard Görg

Zwei Spitzenpolitiker, einer Christdemokrat und der andere Sozialdemokrat, und ein Topmanager, die seit ihrer Studentenzeit miteinander befreundet sind, treffen einander zu einem Abendessen. Alle drei sind Auslaufmodelle, die für ihr Karriereende nicht ihre eigenen Schwächen sondern Intrigen der Parteifreunde und Konkurrenten verantwortlich machen.

Jeder gibt sich Mühe, die Freunde glauben zu lassen, die wahre Berufung schon immer abseits von Politik und Wirtschaft gesucht und endlich auch gefunden zu haben. Thomas Fitzek hat groß aufgekocht und freut sich darauf seinen Freunden seine exquisite Menüzusammenstellung zu präsentieren. Da erreicht einen der dreien ein Telefonanruf und plötzlich ist nichts mehr so, wie es eben noch war.

Eine humorvolle und bitterböse Abrechnung mit den Gesetzmäßigkeiten von Aufstieg und Fall in Politik und Wirtschaft.

Das Stück von Berhard Görg wird an der Freien Bühne Wieden in Form einer szenischen Lesung an drei Abenden zum ersten Mal präsentiert.

Mit Kurt Hexmann, Gerhard Karzel und Andreas Roder.