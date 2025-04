Jekyll & Hyde

Mit dem Musicalthriller JEKYLL & HYDE kehrt nach zwanzig Jahren eine der erfolgreichsten Produktionen der Felsenbühne Staatz in einer eindrucksvollen Neuinszenierung zurück in die Open Air-Arena! Mit der Musicaladaption von Robert Louis Stevensons Novelle Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde haben Frank Wildhorn (Musik) und Leslie Bricusse (Buch und Liedtexte) ein opulentes Werk geschaffen, das unter anderen für vier Tony Awards nominiert wurde.

Zu den bekanntesten Songs zählen u.a. Dies ist die Stunde und Mädchen der Nacht. Beeindruckend auch die Nummer Konfrontation, in der der Hauptdarsteller buchstäblich mit sich selbst ein Duett gleichzeitig als Jekyll und als Hyde singt. Der junge Arzt Dr. Henry Jekyll entwickelt ein Serum, das die bösen Eigenschaften des Menschen von den guten abspalten soll. Bei einem Selbstversuch verwandelt er sich in sein böses Alter Ego Edward Hyde. Tagsüber lebt er als rechtschaffener Dr. Jekyll, nachts zieht er als mörderischer Mr. Hyde eine blutige Spur durch London. Seine Persönlichkeitsveränderung verstört zunehmend seine Verlobte Lisa und seinen Freund Utterson. Auch die Prostituierte Lucy, die sich in Jekyll verliebt hat, wird eines Nachts von Hyde besucht… ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 Intendant und Regisseur Werner Auer und sein Team werden einmal mehr ein großes Stück der Musicalgeschichte im imposanten Open-Air-Ambiente der Felsenbühne Staatz inszenieren!