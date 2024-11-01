Ghost – Nachricht von Sam

Musical von Bruce Joel Rubin, Dave Stewart und Glen Ballard - Mit der Musicaladaption des oscarprämierten Hollywood-Blockbusters Ghost – Nachricht von Sam steht heuer eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten auf dem Spielplan. Die Autoren Bruce J. Rubin, Dave Stewart (Mastermind der Band Eurythmics) und Glen Ballard haben die berührende und packende Filmstory in ein ebensolches Musical verwandelt, in dem auch der Hit „Unchained Melody“ nicht fehlen darf!

Sam Wheat führt mit seiner Freundin Molly Jensen ein glückliches Leben, bis er bei einem Überfall tödlich verletzt wird. Doch seine Seele bleibt in der Welt der Lebenden als Geist zurück, der nur über das zwielichtige Medium Oda Mae Brown mit Molly kommunizieren kann. Als Sam herausfindet, dass sein Tod Teil eines Komplotts war, versucht er Molly mit Oda Maes Hilfe zu warnen und den wahren Täter zu bestrafen …

Aufgrund der großen Nachfrage findet die Gala Musical unter Sternen heuer zweimal statt! — INTENDANZ & REGIE Werner Auer

MUSIKALISCHE LEITUNG Gregor Sommer

CHOREOGRAFIE Stefan Ulreich

CHOREINSTUDIERUNG Doris Graf-Sommer MITWIRKENDE Stefan Bleiberschnig, Anna Burger, Christoph Apfelbeck, Werner Auer, Alicia Wagner, Fabian Vogt u. a.