Evita

Mit dem Musicalwelterfolg EVITA kehrt eines der bekanntesten und erfolgreichsten Werke des Autorenteams Andrew Lloyd Webber und Time Rice zurück auf die Felsenbühne Staatz. Das Musical EVITA erzählt die spannende und dramatische Geschichte vom Aufstieg der jungen Schauspielerin Eva Duarte zur späteren Gattin des argentinischen Präsidenten Juan Perón. Komponist Andrew Lloyd Webber und Librettist Tim Rice schufen für dieses Werk einige ihrer erfolgreichsten und schönsten Lieder, wie „High flying, adored“, „Oh what a circus“, „Buenos Aires“ und natürlich den Megahit „Don´t cry for me Argentina“.

In einer aufwendigen Neuinszenierung bringen Intendant und Regisseur Werner Auer und sein Team dieses Meisterwerk auf die eindrucksvolle Open Air Bühne der Felsenbühne Staatz! Gesangstexte: Tim Rice

Musik: Andrew Lloyd Webber Inszenierung der Originalproduktion von Harold Prince

Deutsch von Michael Kunze Inszenierung, künstlerische Gesamtleitung: Werner Auer