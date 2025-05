Der Ehrbär feiert ein Familienfest

Die Ehrbaren Kinderkonzerte sind ein Angebot an die jüngsten Musikhörer:innen und zusätzlich an die ganze Familie. Sie sind märchenhaft, interaktiv – als Mitsingkonzert, mit Rätselwettbewerb, ... you name it – und seit seinem letzten Frühlingserwachen sind sie nicht mehr ohne den EhrBÄRen vorstellbar!