Theaterstück nach dem Buch von Ruth Klüger - Auf der Bühne wird Ruths Geschichte in dichten, klaren Erinnerungen erzählt. Zwei Schauspielerinnen verkörpern Ruth im Wechsel zwischen Kindheit und Gegenwart. Ruth wird in den 1930er-Jahren in Wien geboren. Als jüdisches Kind darf sie bald nicht mehr auf Parkbänken sitzen, nicht ins Kino gehen, nicht mit der Straßenbahn fahren. Sie muss ständig die Schule wechseln, da die Klassen für jüdische Kinder immer neu zusammengesetzt werden. Schließlich wird sie mit ihrer Mutter deportiert:

nach Theresienstadt, später nach Auschwitz-Birkenau und Christianstadt. Nur durch Zufall überleben beide.

Auf der Bühne wird Ruths Geschichte in dichten, klaren Erinnerungen erzählt. Zwei Schauspielerinnen verkörpern Ruth im Wechsel zwischen Kindheit und Gegenwart. So entsteht ein Spannungsbogen zwischen Handlung und Reflexion, zwischen Erfahrung und Nachdenken. Ein bewegendes Stück ohne Pathos – mit poetischer Tiefe, großer Konzentration und leiser Kraft.

Das Buch „weiter leben – eine Jugend“ stellt ein persönliches Zeugnis der 1931 in Wien geborenen Jüdin Ruth Klüger dar. 1992 schreibt sie in analytischer Sicht auf ihre Vergangenheit diesen autobiografischen Text. In ihren Erinnerungen schildert sie ihre jüdische Kindheit und Jugend in Österreich und Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus, die Bedingungen ihres Überlebens und die (Un-)Möglichkeit des Weiterlebens.

Im Oktober 2020 verstarb Ruth Klüger in Irvine, Kalifornien. Ihre Worte, ihre Gedanken und ihre Würde bleiben – und geben weiter, was nicht vergessen werden darf. Ruth Klüger anlässlich der Uraufführung 2001 in Wien: „Es hat sich gelohnt, weiter gelebt zu haben, wenn man diese Inszenierung gesehen hat.“

Das Theater ISKRA, 1992 von der Regisseurin Nika Sommeregger gegründet, beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten mit innovativer Theaterästhetik für Kinder und Jugendliche. Die Umsetzung anspruchsvoller Inhalte und die Entwicklung ungewöhnlicher Theaterformen stehen im Zentrum der künstlerischen Arbeit.

Auszeichnungen für Nika Sommeregger: Anerkennungspreis des Landes Kärnten, Preis des Bildungsministeriums, Siegerpreis beim Festival „transgeneracije“ in Ljubljana.

Nika Marie Sommeregger | Regie und Dramaturgie

Linnea Jonasson und Katharina Pajenk | Schauspiel

Anja Kerbitz | Klarinette

Mija Krajger | Regiehospitanz

Die Theaterproduktion "weiter leben - eine Jugend" wird gefördert vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren