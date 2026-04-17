|April 2026
|Fr. 17. April 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
https://kultur.net/ehemalige-synagoge-st-poelten/programm/geraubte-heiligkeit-judaica-aus-niederoesterreich#2026-04-17
Geraubte Heiligkeit – Judaica aus Niederösterreich (17.04.2026)
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|Sa. 18. April 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 19. April 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mi. 22. April 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 23. April 2026
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|Fr. 24. April 2026
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|Sa. 25. April 2026
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|So. 26. April 2026
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|Mi. 29. April 2026
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|Do. 30. April 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mai 2026
|Fr. 1. Mai 2026
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|Sa. 2. Mai 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 3. Mai 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mi. 6. Mai 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 7. Mai 2026
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|Fr. 8. Mai 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Sa. 9. Mai 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 10. Mai 2026
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|Mi. 13. Mai 2026
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|Do. 14. Mai 2026
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|Fr. 15. Mai 2026
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|Sa. 16. Mai 2026
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|So. 17. Mai 2026
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|Mi. 20. Mai 2026
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|Fr. 22. Mai 2026
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|Sa. 23. Mai 2026
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|So. 24. Mai 2026
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|Mo. 25. Mai 2026
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|Mi. 27. Mai 2026
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|Do. 28. Mai 2026
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|Fr. 29. Mai 2026
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|Sa. 30. Mai 2026
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|So. 31. Mai 2026
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|Juni 2026
|Mi. 3. Juni 2026
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|Do. 4. Juni 2026
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|Fr. 5. Juni 2026
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|Sa. 6. Juni 2026
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|So. 7. Juni 2026
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|Mi. 10. Juni 2026
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|Mi. 17. Juni 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 18. Juni 2026
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|Fr. 19. Juni 2026
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|Sa. 20. Juni 2026
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|So. 21. Juni 2026
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|Mi. 24. Juni 2026
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|Fr. 26. Juni 2026
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|Sa. 27. Juni 2026
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|So. 28. Juni 2026
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
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|Do. 2. Juli 2026
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|Fr. 3. Juli 2026
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|Sa. 4. Juli 2026
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|So. 5. Juli 2026
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|Mi. 8. Juli 2026
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|So. 12. Juli 2026
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|Mi. 15. Juli 2026
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|Sa. 18. Juli 2026
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|Mi. 22. Juli 2026
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|Do. 23. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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|Mi. 29. Juli 2026
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
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|Sa. 8. Aug. 2026
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Geraubte Heiligkeit – Judaica aus Niederösterreich (14.08.2026)
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|Sa. 15. Aug. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 16. Aug. 2026
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|Mi. 19. Aug. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 20. Aug. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Fr. 21. Aug. 2026
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|Sa. 22. Aug. 2026
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|So. 23. Aug. 2026
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|Mi. 26. Aug. 2026
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|Do. 27. Aug. 2026
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|Fr. 28. Aug. 2026
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|Sa. 29. Aug. 2026
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|So. 30. Aug. 2026
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|September 2026
|Mi. 2. Sept. 2026
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|Do. 3. Sept. 2026
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|Fr. 4. Sept. 2026
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|Sa. 5. Sept. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 6. Sept. 2026
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|Mi. 9. Sept. 2026
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|Do. 10. Sept. 2026
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|Fr. 11. Sept. 2026
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|Sa. 12. Sept. 2026
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|So. 13. Sept. 2026
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|Mi. 16. Sept. 2026
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|Do. 17. Sept. 2026
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|Fr. 18. Sept. 2026
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|Sa. 19. Sept. 2026
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|So. 20. Sept. 2026
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|Mi. 23. Sept. 2026
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|Do. 24. Sept. 2026
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|Fr. 25. Sept. 2026
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|Sa. 26. Sept. 2026
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|So. 27. Sept. 2026
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|Mi. 30. Sept. 2026
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|Oktober 2026
|Do. 1. Okt. 2026
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|Fr. 2. Okt. 2026
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|Sa. 3. Okt. 2026
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|So. 4. Okt. 2026
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|Mi. 7. Okt. 2026
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|Do. 8. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mi. 14. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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Geraubte Heiligkeit – Judaica aus Niederösterreich (14.10.2026)
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|Do. 15. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Fr. 16. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Sa. 17. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 18. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mi. 21. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 22. Okt. 2026
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|Fr. 23. Okt. 2026
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|Sa. 24. Okt. 2026
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|So. 25. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mo. 26. Okt. 2026
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|Mi. 28. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 29. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Fr. 30. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Sa. 31. Okt. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|November 2026
|So. 1. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mi. 4. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 5. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Fr. 6. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Sa. 7. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 8. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Mi. 11. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Do. 12. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Fr. 13. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|Sa. 14. Nov. 2026
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
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|So. 15. Nov. 2026
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