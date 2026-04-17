Geraubte Heiligkeit – Judaica aus Niederösterreich

In jedem Toraschrein einer Synagoge stehen mindestens drei große Pergamentrollen, aus denen im Gottesdienst der jeweilige Wochenabschnitt der Tora, der Fünf Bücher Moses, gelesen wird. Als heilige Gegenstände werden sie mit bestickten Hüllen geschützt und mit einer Krone oder Aufsätzen und einem Schild geschmückt – so auch in den etwa 25 Bethäusern, die in Niederösterreich existierten. Was ist mit diesen vielen kostbaren Dingen geschehen?

Die Ausstellung zeigt sieben Ritualobjekte aus niederösterreichischen Synagogen und erzählt ihre Geschichten. Sie wurden entweder rechtzeitig vor den Novemberpogromen 1938 nach Wien gebracht oder gelangten als Raubgut in den Handel und wurden von Sammlern oder Museen erworben.

Die meisten Judaica wurden jedoch zerstört oder blieben verschwunden, nur noch Fotos und Dokumente beweisen ihre Existenz. Auch sie werden, soweit noch möglich, in der Ausstellung sichtbar gemacht.

In Kooperation mit dem Jüdischen Museum Wien

Kuratierung und Texte: Martha Keil

Gestaltung: Renate Stockreiter