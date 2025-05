Die Vier Elemente und die verlorene Bibliothek

Lesung mit Birgit Minichmayr - Wie würde wohl eine Bibliothek des Verlorenen aussehen? Ausgehend von einem der Urbilder des Verlustes, der Zerstörung der Bibliothek von Alexandria, über die wir uns bis heute fragen, was wohl in ihren Archiven zu finden war, unternimmt Birgit Minichmayr mit uns einen fantastischen Streifzug durch die Welt der vier Elemente.

Die Vier-Elemente-Lehre besagt, dass alles, was gegeben ist, in bestimmten Mischverhältnissen aus den angenommenen vier Grundelementen Erde, Wasser, Luft und Feuer besteht. Schon die Vorsokratiker zogen aus dieser frühen Naturphilosophie wertvolle medizinische Erkenntnisse. Generationen später in der Bibliothek von Alexandria, die das Zentrum des sogenannten „Museion“ bildete, gesellte sich esoterisches Geheimwissen zur Vier-Elemente-Lehre. Die Bibliothek sowie ihr Wissen sind uns verloren gegangen und befeuern unsere Neugier bis heute. Texte durch die Zeiten, die sich mit dem Geheimnisvollen, Obskuren und Verlorenen auseinandersetzen. Musik dazu liefern zwei Shootingstars der Barockszene.

Mit David Bergmüller und Dimitris Karakantas sind barocke Virtuosität und intensive Interpretationen garantiert.

Lesung: Birgit Minichmayr

Violine: Dimitris Karakantas

Laute: David Bergmüller

Werke u.a. von: Marco Uccellini, Giovanni Antonio, Pandolfi Mealli