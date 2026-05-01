Schaugartentage – „Frühlingsfreuden“


Schaugartentage – „Frühlingsfreuden“

Das Kunstmuseum Waldviertel
16. bis 17. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel ist auch in diesem Jahr wieder Teil der Schaugartentagen Niederösterreich! Im Museumsinneren erwartet die BesucherInnen die großartige Ausstellung “Magie des Schönen, Warlamis – Mozart“ und im Freien der weitläufige Skulpturenpark mit seiner einzigartigen Gartenarchitektur:

Die Parklandschaft mit großen Skulpturen, geheimnisvollen, dem beeindruckenden Freiluft-Raumtheater, der Marien-Kapelle, steinernen Plätzen und den Himmelssäulen lädt besonders bei Schönwetter zum Spazieren, Verweilen und Entspannen ein.

Im Rahmen der Schaugartentage gibt es am Sa, 16. Mai von 14.00 – 17.00 Uhr einen Keramikkurs für Jugendliche und Erwachsene zum Thema „Alles für den Garten“ (Anmeldung unter 02853/72 888)

Schaugartentage NÖ

Weitere Informationen unter [email protected] oder unter 02853/72 888

Details zur Spielstätte:
Das Kunstmuseum Waldviertel
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

Termine: Schaugartentage – „Frühlingsfreuden“ - Das Kunstmuseum Waldviertel

Mai 2026
Sa. 16. Mai 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 17. Mai 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 