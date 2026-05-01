Schaugartentage – „Frühlingsfreuden“

Das Kunstmuseum Waldviertel ist auch in diesem Jahr wieder Teil der Schaugartentagen Niederösterreich! Im Museumsinneren erwartet die BesucherInnen die großartige Ausstellung “Magie des Schönen, Warlamis – Mozart“ und im Freien der weitläufige Skulpturenpark mit seiner einzigartigen Gartenarchitektur:

Die Parklandschaft mit großen Skulpturen, geheimnisvollen, dem beeindruckenden Freiluft-Raumtheater, der Marien-Kapelle, steinernen Plätzen und den Himmelssäulen lädt besonders bei Schönwetter zum Spazieren, Verweilen und Entspannen ein.

Im Rahmen der Schaugartentage gibt es am Sa, 16. Mai von 14.00 – 17.00 Uhr einen Keramikkurs für Jugendliche und Erwachsene zum Thema „Alles für den Garten“ (Anmeldung unter 02853/72 888)

Schaugartentage NÖ

Weitere Informationen unter [email protected] oder unter 02853/72 888