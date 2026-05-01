Schaugartentage – „Frühlingsfreuden“

Die Parklandschaft mit großen Skulpturen, geheimnisvollen, dem beeindruckenden Freiluft-Raumtheater, der Marien-Kapelle, steinernen Plätzen und den Himmelssäulen lädt besonders bei Schönwetter zum Spazieren, Verweilen und Entspannen ein.
Im Rahmen der Schaugartentage gibt es am Sa, 16. Mai von 14.00 – 17.00 Uhr einen Keramikkurs für Jugendliche und Erwachsene zum Thema „Alles für den Garten“ (Anmeldung unter 02853/72 888)
Schaugartentage NÖ
Weitere Informationen unter [email protected] oder unter 02853/72 888
|Mai 2026
|Sa. 16. Mai 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 17. Mai 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen