Ostermarkt mit tschechischem Kunsthandwerk 2026

Am Wochenende des 28. März und 29. März 2026 gibt es im Kunstmuseum Waldviertel einiges zu bestaunen! Neben der neuen Ausstellung „MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis – Mozart“ lockt auch der Ostermarkt im Museumshof, bei dem es tschechisches Kunsthandwerk, originellen Osterschmuck und frühlingshafte Mitbringsel für Groß und Klein zu entdecken gibt.

Freuen Sie sich ebenso auf die Osterausstellung im angrenzenden IDEA Shop, mit fein ausgewählten internationalen und österreichischen Design-Produkten. Von Dekorationen über Schmuck und Schals, bis hin zu Möbel, Teppichen und Porzellan finden Sie dort eine große Auswahl an allerlei schönen Dingen.

Für die Kleinsten gibt es am Samstag von 14 – 16 Uhr einen Kinder Keramik Kurs, in dem lustige Osterhasen geformt und bemalt werden.

(Anmeldung unter 02853 / 72 888)

Ostermarkt: Samstag und Sonntag 10-17 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich das Team des Kunstmuseums Waldviertel!

Weitere Informationen unter 02853 / 72 888 oder [email protected]