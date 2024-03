NATUR & SPIRITUALITÄT im Werk von Makis Warlamis

NATUR - KUNST - SPIRITUALITÄT: Diese großartige Ausstellung widmet sich einem aktuellen Themenkreis, der viele Menschen in der heutigen Zeit beschäftigt. In der faszinierenden Erlebnisausstellung wurden besondere Werke des 2016 verstorbenen Universalkünstlers Makis Warlamis zum Themenkreis „Natur und Spiritualität“ aus verschiedenen Zyklen und Schaffensperioden ausgewählt und miteinander in Beziehung gesetzt.