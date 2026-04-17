MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart

Das Ausstellungsjahr 2026 widmet das Kunstmuseum dem fantastischen Universum von W. A. Mozart, das der Universalkünstler und Museumsgründer Makis Warlamis vor rund 20 Jahren in eine beeindruckende Bilderwelt transformiert hat. Laut einer Novelle von Eduard Mörike hat Mozart 1787 auf seiner Reise nach Prag Station in Schrems gemacht. So kommt Mozart zu seinem großen 270-jährigen Geburtsjubiläum wieder nach Schrems. Ein unvergessliches Erlebnis!

Die Ausstellung der großformatigen Arbeiten, in Kombination mit Klangimpressionen, Video, Installationen und Tanz, ermöglicht das Eintauchen in Malerei und Musik und das Erlebnis der Wechselwirkung beider Welten. Eine ideale Grundlage, um Personen jeden Alters in die Welt der Kunst zu führen, begleitet von Workshops für Klein und Groß.

Zahlreiche Veranstaltungen ergänzen und vertiefen das Ausstellungserlebnis, sowohl vor Ort als auch international und dieses Flair der großen Welt zieht sich durch alle Bereiche des 12.000 m² großen Areals.