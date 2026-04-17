MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart

|April 2026
|Fr. 17. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 18. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 19. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 21. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 22. April 2026
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|Do. 23. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 24. April 2026
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|Sa. 25. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 26. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 28. April 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 29. April 2026
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|Do. 30. April 2026
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|Mai 2026
|Fr. 1. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 2. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 3. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 5. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 6. Mai 2026
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|Do. 7. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 8. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 9. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 10. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 12. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 13. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 14. Mai 2026
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|Fr. 15. Mai 2026
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|Sa. 16. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 17. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 19. Mai 2026
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|Mi. 20. Mai 2026
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|Do. 21. Mai 2026
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|Fr. 22. Mai 2026
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|Sa. 23. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 24. Mai 2026
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|Di. 26. Mai 2026
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|Mi. 27. Mai 2026
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|Do. 28. Mai 2026
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|Fr. 29. Mai 2026
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|Sa. 30. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 31. Mai 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Juni 2026
|Di. 2. Juni 2026
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|Fr. 5. Juni 2026
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|Sa. 6. Juni 2026
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|Fr. 12. Juni 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 30. Juni 2026
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
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|Do. 2. Juli 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 4. Juli 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 5. Juli 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mo. 6. Juli 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 8. Juli 2026
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|Sa. 18. Juli 2026
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|Mo. 20. Juli 2026
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|Mi. 22. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (31.07.2026)
2026-07-31T00:00:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (01.08.2026)
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|So. 2. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mo. 3. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 4. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 5. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 6. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 7. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 8. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 9. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mo. 10. Aug. 2026
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|Mi. 12. Aug. 2026
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|Do. 13. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 14. Aug. 2026
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|Sa. 15. Aug. 2026
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|Mo. 17. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 18. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 19. Aug. 2026
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|Do. 20. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 21. Aug. 2026
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|Sa. 22. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 23. Aug. 2026
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|Mo. 24. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 25. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 26. Aug. 2026
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|Do. 27. Aug. 2026
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|Fr. 28. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 29. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 30. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mo. 31. Aug. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (31.08.2026)
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|September 2026
|Di. 1. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 2. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 3. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 4. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 5. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 6. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 8. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 9. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (09.09.2026)
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|Do. 10. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (10.09.2026)
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|Fr. 11. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (11.09.2026)
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|Sa. 12. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (12.09.2026)
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|So. 13. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 15. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
https://kultur.net/das-kunstmuseum-waldviertel/programm/magie-des-schoenen-warlamis-wa-mozart#2026-09-15
MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (15.09.2026)
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|Mi. 16. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
https://kultur.net/das-kunstmuseum-waldviertel/programm/magie-des-schoenen-warlamis-wa-mozart#2026-09-16
MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (16.09.2026)
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|Do. 17. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 18. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (18.09.2026)
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|Sa. 19. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 20. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 22. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 23. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 24. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 25. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 26. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 27. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Di. 29. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 30. Sept. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Oktober 2026
|Do. 1. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 2. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 3. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 4. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 7. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 8. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 9. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 10. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 11. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 14. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 15. Okt. 2026
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|Fr. 16. Okt. 2026
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|Sa. 17. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 18. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 21. Okt. 2026
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|Do. 22. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 23. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 24. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 25. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 28. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 29. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 30. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 31. Okt. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|November 2026
|So. 1. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 4. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 5. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 6. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (06.11.2026)
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|Sa. 7. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 8. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (08.11.2026)
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|Mi. 11. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (11.11.2026)
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|Do. 12. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (12.11.2026)
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|Fr. 13. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (13.11.2026)
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|Sa. 14. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 15. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 18. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 19. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 20. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (20.11.2026)
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|Sa. 21. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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2026-11-21T00:00:00+01:[email protected]
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|So. 22. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 25. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 26. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 27. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 28. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 29. Nov. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Dezember 2026
|Mi. 2. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 3. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 4. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 5. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 6. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 9. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 10. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 11. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 12. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 13. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Mi. 16. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 17. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 18. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (18.12.2026)
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|Sa. 19. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 20. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (20.12.2026)
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|Mi. 23. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 27. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
https://kultur.net/das-kunstmuseum-waldviertel/programm/magie-des-schoenen-warlamis-wa-mozart#2026-12-27
MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (27.12.2026)
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|Mi. 30. Dez. 2026
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
https://kultur.net/das-kunstmuseum-waldviertel/programm/magie-des-schoenen-warlamis-wa-mozart#2026-12-30
MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (30.12.2026)
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|Januar 2027
|Sa. 2. Jan. 2027
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart (02.01.2027)
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|So. 3. Jan. 2027
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Do. 7. Jan. 2027
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Fr. 8. Jan. 2027
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|Sa. 9. Jan. 2027
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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|So. 10. Jan. 2027
Das Kunstmuseum Waldviertel, Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems
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