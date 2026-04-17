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MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart


MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart

Das Kunstmuseum Waldviertel
21. März 2026 bis 10. Jan. 2027
Das Ausstellungsjahr 2026 widmet das Kunstmuseum dem fantastischen Universum von W. A. Mozart, das der Universalkünstler und Museumsgründer Makis Warlamis vor rund 20 Jahren in eine beeindruckende Bilderwelt transformiert hat. Laut einer Novelle von Eduard Mörike hat Mozart 1787 auf seiner Reise nach Prag Station in Schrems gemacht. So kommt Mozart zu seinem großen 270-jährigen Geburtsjubiläum wieder nach Schrems. Ein unvergessliches Erlebnis!

Die Ausstellung der großformatigen Arbeiten, in Kombination mit Klangimpressionen, Video, Installationen und Tanz, ermöglicht das Eintauchen in Malerei und Musik und das Erlebnis der Wechselwirkung beider Welten. Eine ideale Grundlage, um Personen jeden Alters in die Welt der Kunst zu führen, begleitet von Workshops für Klein und Groß.

Zahlreiche Veranstaltungen ergänzen und vertiefen das Ausstellungserlebnis, sowohl vor Ort als auch international und dieses Flair der großen Welt zieht sich durch alle Bereiche des 12.000 m² großen Areals.

Details zur Spielstätte:
Das Kunstmuseum Waldviertel
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

Termine: MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis - W.A. Mozart - Das Kunstmuseum Waldviertel

April 2026
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August 2026
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September 2026
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Oktober 2026
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November 2026
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Januar 2027
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