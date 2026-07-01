Kinder Kreativkurs „Mutkugel und Rasselball“

WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung.)
Leitung: Lisa Schawerda
Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!
ANMELDUNG
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen
|Juli 2026
|Sa. 18. Juli 2026
14:00 Uhr
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