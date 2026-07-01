Kinder Kreativkurs „Mutkugel und Rasselball“

Kinder Filzen! Mit warmem Wasser und Seife entsteht aus bunter Schafwolle eine Kugel. Rasselball, Mutkugel oder Jonglierball? Das entscheiden die Zeilnehmer:innen! Der Kurs ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

WORKSHOPBEITRAG

€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung.)

Leitung: Lisa Schawerda

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen