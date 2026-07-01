Kinder Kreativkurs „Mutkugel und Rasselball“


Kinder Kreativkurs „Mutkugel und Rasselball“

Das Kunstmuseum Waldviertel
18. Juli 2026
Kinder Filzen! Mit warmem Wasser und Seife entsteht aus bunter Schafwolle eine Kugel. Rasselball, Mutkugel oder Jonglierball? Das entscheiden die Zeilnehmer:innen! Der Kurs ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung.)

Leitung: Lisa Schawerda

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen

Details zur Spielstätte:
Das Kunstmuseum Waldviertel
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

Termine: Kinder Kreativkurs „Mutkugel und Rasselball“ - Das Kunstmuseum Waldviertel

Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 