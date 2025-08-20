Kinder Kreativ Kurs „Dotted Mandala II“


Das Kunstmuseum Waldviertel
20. Aug. 2025
Das „Dotpainting“ (Punktmalen) ist eine Maltechnik, bei der verschieden große Punkte zu einem Muster zusammengeführt werden. Kinder werden bei diesem Kreativkurs bunte Mandalas entstehen lassen und können ihr Kunstwerk im Anschluss gleich mit nach Hause nehmen.

Der Kurs ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

Workshopbeitrag

€ 18,- pro Kind inkl. pädagogischer Betreuung und Material

(Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Für die Kursteilnehmer ist der Eintritt in die Ausstellung gratis. Lasst euch gerne von den Kunstwerken inspirieren!

Details zur Spielstätte:
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

August 2025
Mi. 20. Aug. 2025
