Kinder Kreativ Kurs „Dotted Mandala II“

Das „Dotpainting“ (Punktmalen) ist eine Maltechnik, bei der verschieden große Punkte zu einem Muster zusammengeführt werden. Kinder werden bei diesem Kreativkurs bunte Mandalas entstehen lassen und können ihr Kunstwerk im Anschluss gleich mit nach Hause nehmen.