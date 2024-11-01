Kinder Keramik Kurs „Torten“

In diesem Keramik Kurs können Kinder Tortenstücke formen und dann bemalen. Die glänzenden Keramik Glasuren verleihen den Kunstwerken eine zuckersüß aussehende Oberfläche. Achtung, nicht reinbeißen! Der Keramikkurs richtet sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene.

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

WORKSHOPBEITRAG

€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen.