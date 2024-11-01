Kinder Keramik Kurs „Torten“


Kinder Keramik Kurs „Torten“

Das Kunstmuseum Waldviertel
2. Mai 2026
In diesem Keramik Kurs können Kinder Tortenstücke formen und dann bemalen. Die glänzenden Keramik Glasuren verleihen den Kunstwerken eine zuckersüß aussehende Oberfläche. Achtung, nicht reinbeißen! Der Keramikkurs richtet sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene.

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen.

Details zur Spielstätte:
Das Kunstmuseum Waldviertel
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

Termine: Kinder Keramik Kurs „Torten“ - Das Kunstmuseum Waldviertel

Mai 2026
Sa. 2. Mai 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 