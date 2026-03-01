Kinder Keramik Kurs „Osterhasen“

Nach circa zwei Wochen wwerden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.
Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.
Workshopbeitrag
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Brennen
(Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).
Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie gerne etwas früher und lassen sie sich und ihre Kinder von den Kunstwerken inspirieren!
ANMELDUNG:
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen.
|März 2026
|Sa. 28. März 2026
14:00 Uhr
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