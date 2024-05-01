Kinder Keramik Kurs „Hund und Katz“


Kinder Keramik Kurs „Hund und Katz“

Das Kunstmuseum Waldviertel
6. Juni 2026
Hund und Katze oder andere tierische Gegensatzpaare, die sich jagen, umarmen oder etwa zusammen aus einem Futternapf fressen? Die Kinder formen ihr tierisches Paar aus Ton und bemalen sie mit Keramikglasuren nach ihren Vorstellungen.

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).
Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen

Details zur Spielstätte:
Das Kunstmuseum Waldviertel
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

Termine: Kinder Keramik Kurs „Hund und Katz“ - Das Kunstmuseum Waldviertel

Juni 2026
Sa. 6. Juni 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 