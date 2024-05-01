Kinder Keramik Kurs „Hund und Katz“

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.
Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.
WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).
Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!
ANMELDUNG
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen
|Juni 2026
|Sa. 6. Juni 2026
14:00 Uhr
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