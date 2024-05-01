Kinder Keramik Kurs „Hund und Katz“

Hund und Katze oder andere tierische Gegensatzpaare, die sich jagen, umarmen oder etwa zusammen aus einem Futternapf fressen? Die Kinder formen ihr tierisches Paar aus Ton und bemalen sie mit Keramikglasuren nach ihren Vorstellungen.

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

WORKSHOPBEITRAG

€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Betreuung (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen