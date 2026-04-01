Kinder Keramik Kurs „Blumen“

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.
Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.
WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Brennen (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).
Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!
ANMELDUNG:
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen
|April 2026
|Sa. 18. April 2026
14:00 Uhr
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