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Kinder Keramik Kurs „Blumen“


Kinder Keramik Kurs „Blumen“

Das Kunstmuseum Waldviertel
18. April 2026
Ist es nicht ein Wunder, dieses Wachsen und Sprießen in der Natur? Kinder formen und bemalen in diesem Kurs eine unverwechselbare Blume, an der sie sich das ganze Jahr über erfreuen können.

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

WORKSHOPBEITRAG
€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Brennen (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG:
Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen

Details zur Spielstätte:
Das Kunstmuseum Waldviertel
Mühlgasse 7a, A-3943 Schrems

Termine: Kinder Keramik Kurs „Blumen“ - Das Kunstmuseum Waldviertel

April 2026
Sa. 18. April 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 