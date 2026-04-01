Kinder Keramik Kurs „Blumen“

Ist es nicht ein Wunder, dieses Wachsen und Sprießen in der Natur? Kinder formen und bemalen in diesem Kurs eine unverwechselbare Blume, an der sie sich das ganze Jahr über erfreuen können.

Nach circa zwei Wochen werden die Teilnehmer:innen angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

WORKSHOPBEITRAG

€ 19,00 pro Kind, inkl. Materialien und Brennen (Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen sie mit ihren Kindern gerne etwas früher und lassen sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG:

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: [email protected] oder online buchen