Familien Malen im Skulpturenpark

Das Kunstmuseum Waldviertel lädt herzlichst zum Malen im Skulpturenpark ein. Ob mit der ganzen Familie, den Kindern, dem Partner oder allein, jeder ist herzlich willkommen! Verbringen Sie entspannende, kreative Stunden in der Natur. Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse nötig.

Workshopbeitrag

€ 13,00 pro Kind, inkl. Betreuung und Materialien

€ 18,00 pro Erwachsenen (ab 18 Jahren), inkl. Betreuung und Materialien

Für die Kursteilnehmer ist der Eintritt in die Ausstellung gratis. Lassen Sie sich gerne von den Kunstwerken inspirieren!

Bei Schlechtwetter findet der Kurs im Museum statt.

Anmeldung

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an:[email protected]

oder per Anmeldeformular oder

Erwachsenen- oder Jugendticket online buchen