Erwachsenen und Jugend Kreativ Kurs „Die Zauberflöte“

Entdecke sie den Zauber der traditionellen Obertonflöte! Diese Obertonflöte ohne Grifflöcher ist so zauberhaft, dass wirklich jede:r auf ihr spielen kann – auch jemand, der glaubt, kein musikalisches Talent zu haben! Die einzelnen Töne entstehen ausschließlich durch die Kraft des Atems.

Der unterschiedliche Blasdruck stärkt die Zwerchfellatmung, beruhigt den Geist und so wirkt die Obertonflöte zugleich als therapeutisches Instrument mit meditativer Wirkung. Der traumhafte Klang ihrer Naturtonreihe ermöglicht die Rückkehr zu einem intuitiven, natürlichen Musizieren.

In diesem Workshop veredeln die Teilnehmer:innen aus einer unbearbeiteten Flöte ein originelles Instrument, auf dem sie sofort spielen können. Zuerst schälen die Teilnehmer:innen die Rinde von der Flöte und schleifen sie mit Schleifpapier ab. Dann können sie diese mit Acrylfarben bemalen oder darauf Ornamente einbrennen. Schließlich wird die Flöte mit einer schützenden Schellackschicht gestrichen.

Die Kursteilnehmer:innen können ihre ganz persönliche Zauberflöte mit nach Hause nehmen und erleben mit ihr jene besonderen Momente, in denen Musik direkt aus dem Atem entsteht.

Workshopbeitrag

€ 55,- pro Flöte, inkl. pädagogischer Betreuung und Material

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert und kommen Sie gerne etwas früher und lassen Sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

Anmeldung

Telefonisch unter 02853/72888

oder per Mail an: [email protected]

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