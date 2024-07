Bildhauer-Workshop „Ytong I“

Raspeln, sägen, meißeln. Das Bearbeiten von weichem Ytong-Stein zur eigenen Skulptur kann jeder und macht riesig Spaß! Zwar geht es hierbei etwas staubig zu, dafür arbeiten die Kinder bei Schönwetter im Skulpturenpark!

Dieser Kreativkurs ist für Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche geeignet

KOSTEN

€ 19,00 pro Kind inkl. pädagogischer Betreuung und Material

(Geschwister erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen Sie gerne etwas früher und lassen Sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

Dauer: 2 Stunden

Stornierungsbedingungen: Sollten Sie kurzfristig doch nicht zum Kurs kommen können, bittet das Kunstmuseum Waldviertel um rechtzeitige Absage. So kann das Museum es anderen Kindern ermöglichen an dem Kurs teilzunehmen. Bei Absagen bis zu 24h vorher fallen keine Stornogebühren an. Bei allen späteren Absagen werden 50% des Kursbeitrages verrechnet. Bei unentschuldigtem Fernbleiben verrechnet man Ihnen den gesamten Kursbeitrag.