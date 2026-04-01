Auftaktveranstaltung 2026

In Kombination mit Klangimpressionen, Installationen und Videos, ermöglicht die Ausstellung der großformatigen Werke das Eintauchen in Malerei und Musik und das Erlebnis der Wechselwirkung beider Welten.
Das gesamte PROGRAMM finden Sie hier:
https://daskunstmuseum.at/wp-content/uploads/2026/03/Einladung-Auftakt-1...
ANMELDUNG:
Anmeldungen bitte bis zum 8. April unter [email protected] oder 02853 72888
|April 2026
|Sa. 11. April 2026
16:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen