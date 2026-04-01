Auftaktveranstaltung 2026

Auftaktveranstaltung der Saison 2026 - MAGIE DES SCHÖNEN | Warlamis – Mozart - Laut einer Novelle von Eduard Mörike hat Mozart 1787 auf seiner Reise nach Prag Station in Schrems gemacht. Mit der Präsentation der beeindruckenden Bilderwelt, die der Universalkünstler und Museumsgründer Makis Warlamis vor rund 20 Jahren zur Musik Mozarts erschaffen hat, kommt Mozart zu seinem 270-jährigen Geburtsjubiläum wieder nach Schrems.

In Kombination mit Klangimpressionen, Installationen und Videos, ermöglicht die Ausstellung der großformatigen Werke das Eintauchen in Malerei und Musik und das Erlebnis der Wechselwirkung beider Welten.

Das gesamte PROGRAMM finden Sie hier:

https://daskunstmuseum.at/wp-content/uploads/2026/03/Einladung-Auftakt-1...

ANMELDUNG:

Anmeldungen bitte bis zum 8. April unter [email protected] oder 02853 72888