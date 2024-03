Prélude (2023, ÖEA)

Kader Attou gehört zu den wichtigsten Vertretern des französischen Hiphops, der in seinem ihm ganz eigenen Stil zeitgenössischen Tanz, Artistik und Street Dance vereint. Am Ostersonntag ist sein neuestes Stück Prélude zu sehen. In ihm geht er tänzerisch der Frage nach, was die Künstlerin, den Künstler ausmacht, was die Aufgabe in einem großen Ganzen ist, was in einer Gesellschaft bewegt werden kann.

Die Spannung und Intensität der Musik lässt er mit der Virtuosität der Performerinnen und Performer verschmelzen. Attou nimmt die einzelnen Genres auseinander, setzt sie neu zusammen, verwebt alles zu einem berührenden, voller Energie und Lebensfreude geladenen Abend. Choreographie: Accrorap / Kader Attou Unter dem Motto „er.schöpfung“ stehen von 15. bis 31. März 2024 Alte und Neue Musik, Literatur, Tanz, Performance sowie außereuropäische Kunst im Zentrum des 36. Osterfestival Tirol.