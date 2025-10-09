Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band

Robert WERNER verzaubert gemeinsam mit seiner Band das Publikum im Congress Center Casino Baden mit einer einzigartigen Mischung aus Klassik, Jazz und eigenen Kompositionen.

BESETZUNG:

Robert WERNER: Pianist, Komponist, Sänger und Mitglied der Wiener Staatsoper

Vladimir KOSTADINOVIC: Schlagzeug

Dusan SIMOVIC: Kontrabass

Robert WERNER interpretiert am Klavier auf einzigartig virtuose Weise bekannte Melodien aus Klassik und Jazz. Eigenkompositionen runden ein mitreißendes Programm ab. Die Musik ist sein Leben und daher fühlt sich der überaus vielseitige Künstler in zahlreichen Genres zu Hause. Als Mitglied der Wiener Staatsoper trat er mit namhaften Opernstars auf. Es folgten zahlreiche Konzertabende unter anderem mit Herbert von KARAJAN, Carlos KLEIBER, Bertrand de BILLY uvm. Bereits während seiner Zeit an der Wiener Staatsoper begann er zu komponieren. Robert WERNER komponierte unter anderem Musikstücke für Seiner Kaiserlichen Hoheit Prinz Dr. Asfa-Wossen ASSERATE (Großneffe des letzten Kaisers von Äthiopien Kaiser Haile SELASSIE), den Malerfürsten Prof. Ernst FUCHS, dem Tenor José CARRERAS, dem Magier Siegfried (von Siegfried und Roy), für die Eiskunstlauf-Weltmeisterin Carolina KOSTNER uvm. Seine vielen Auslandskonzerten führten Ihn u.a. nicht nur nach Europa, wie Zürich, Leipzig, München, Venedig, Paris, Bozen, Sarajewo, Montenegro, Nordmazedonien, sondern auch nach China mit einem mehrmonatigen Aufenthalt. Der Künstler Robert WERNER spielt auch als begnadeter Pianist regelmäßig beim Ball der Wiener Philharmoniker im Musikverein Wien.

Vladimir KOSTADINOVIC gehört zu den international bekanntesten zeitgenössischen Jazzmusikern - ein serbischer, preisgekrönter Schlagzeuger und Komponist mit einem tief persönlich geprägten Stil, der als Sideman mit einigen der renommiertesten Jazzmusikern weltweit aktiv ist. Sein kraftvoller Groove, seine ausgefeilte Musikalität und sein tiefes Verständnis sowohl der Jazztradition als auch moderner Ausdrucksformen machen ihn zu einem gefragten Partner auf beiden Seiten des Atlantiks. Im Laufe der Jahre hat er sich durch Auftritte, Tourneen und Aufnahmen mit Weltklasse-Künstlern in einigen der angesehensten Jazz-Locations in Europa und den USA eine starke internationale Präsenz aufgebaut. Sein aktuelles Album Iris, erschienen beim legendären Criss Cross Jazz Label, präsentiert ein All-Star-Ensemble mit Chris POTTER, Ben WENDEL, Joe LOCKE, Matt BREWER, Alex SIPIAGIN und Geoffrey KEEZER und zeigt seine unverwechselbare Stimme als Schlagzeuger und Komponist auf der internationalen Jazzbühne.

Dusan SIMOVIC schloss sein Kontrabassstudium mit Auszeichnung in der Klasse von Prof. Wayne Darling an der renommierten Jazzabteilung der Kunstuniversität Graz ab. Seit dem Jahr 2000 ist er als äußerst vielseitiger und gefragter Bassist in der österreichischen und internationalen Jazz-, Pop- und Soulszene aktiv - sowohl am Kontrabass als auch am E-Bass. Er trat mit zahlreichen Jazzgrößen auf, darunter Mundell LOWE, Don MENZA, Dena DEROSE, Renee MANNING, John RILEY, Kevin MAHOGANY u.v.m. Im Jahr 2024 wurde Dusan SIMOVIC als Lehrender an der Jam Music Lab University in Wien berufen sowie als Dozent an der Gulda School of Music, wo er sowohl klassischen als auch Jazz-Kontrabass unterrichtet. Mit seiner stilistischen Bandbreite, musikalischen Tiefe und langjährigen Bühnen- und Studioerfahrung zählt er heute zu den herausragendsten und aktivsten Bassisten Österreichs.

Hier gelangen Sie zum Konzertflyer