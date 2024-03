Eine Kleinstadt, ein Dorf im Nirgendwo, in dem die Zeit stehen geblieben scheint. Die immergleichen Gespräche einer eingeschworenen Gemeinschaft, die eine dunkle Vergangenheit verbindet: Vor zwanzig Jahren hat Jabe Torrance, Besitzer eines Gemischtwarenladens, den Vater seiner jetzigen Ehefrau Lady ermordet. Er führte damals einen rassistischen Mob an, der den italienisch-stämmigen Mann samt seiner Weinstöcke verbrannte. Alle wissen das, nur Lady wird die Wahrheit verschwiegen.

Nun liegt Jabe im Sterben, und Lady führt den Laden allein weiter. In diese Kleinstadt-Hölle lässt Tennessee Williams seinen modernen Orpheus hinabsteigen: Val Xavier, ein charismatischer junger Sänger, ein Außenseiter, der in Ladys Geschäft als Aushilfskraft anheuert und Lady die Möglichkeit eines neuen Lebens eröffnet. Der Versuch, aus dieser bigotten, fremdenfeindlichen Welt auszubrechen, scheint jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Tennessee Williams

Deutsch von Wolf Christian Schröder

In seinem Drama ORPHEUS STEIGT HERAB zeigt Williams die zerstörenden Mechanismen einer Gesellschaft, die von Fremdenhass geprägt ist, exemplarisch an einem Ort in den Südstaaten der USA der 1950er Jahre – und erzählt damit eine Geschichte, die sich nach wie vor in ähnlicher Form allerorten und zu allen Zeiten wiederholt.

Besetzung

Regie - Martin Kušej

Bühnenbild - Annette Murschetz

Kostüme - Heide Kastler

Licht - Friedrich Rom

Musik - Oliver Welter

Dramaturgie - Christina Schlögl

Val - Tim Werths

Lady - Sophie von Kessel

Carol - Nina Siewert

Jabe - Martin Reinke

Cop - Norman Hacker

Vee - Sarah Viktoria Frick

David - Wolfram Rupperti

Dolly/Krankenschwester - Alexandra Henkel

Beulah - Katharina Pichler

Dog - Rainer Galke

Erzähler/ Pleasant - Oliver Welter