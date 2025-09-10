Uraufführung - Elisabeth betritt die Bühne. Sie ist Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn, Schönheitsideal, Ehefrau, Mutter, Sportlerin – und seit über 100 Jahren tot. Wie blickt sie selbst auf ihr Leben im Rampenlicht des 19. Jahrhunderts zurück?

Auf ihr Fortleben als Ikone in dutzenden Filmen und Serien. Sisis Gesicht ziert Süßigkeiten und Souvenirs, sie ist das Vorzeigeschild Österreichs, der Liebling einer Nation. Gleichzeitig wird sie als Rabenmutter bezeichnet, als essgestört, eitel und selbstsüchtig. Wer ist die Frau hinter all den Bildern und Geschichten?

Die junge Regisseurin Fritzi Wartenberg inszeniert Mareike Fallwickls Monolog ELISABETH! und wirft einen vielschichtigen und feministischen Blick auf den Habsburger-Superstar.

Das Kleid von ELISABETH wurde mit Unterstützung der Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters finanziert.

Regie: Fritzi Wartenberg

Bühnenbild: Jessica Rockstroh

Kostüme: Leonie Falke

Musik: Lilian Kaufmann,

Elena Ulrich

Licht: Roman Sobotka

Dramaturgie: Christina Schlögl