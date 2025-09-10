Auf ihr Fortleben als Ikone in dutzenden Filmen und Serien. Sisis Gesicht ziert Süßigkeiten und Souvenirs, sie ist das Vorzeigeschild Österreichs, der Liebling einer Nation. Gleichzeitig wird sie als Rabenmutter bezeichnet, als essgestört, eitel und selbstsüchtig. Wer ist die Frau hinter all den Bildern und Geschichten?
Die junge Regisseurin Fritzi Wartenberg inszeniert Mareike Fallwickls Monolog ELISABETH! und wirft einen vielschichtigen und feministischen Blick auf den Habsburger-Superstar.
Das Kleid von ELISABETH wurde mit Unterstützung der Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters finanziert.
Regie: Fritzi Wartenberg
Bühnenbild: Jessica Rockstroh
Kostüme: Leonie Falke
Musik: Lilian Kaufmann,
Elena Ulrich
Licht: Roman Sobotka
Dramaturgie: Christina Schlögl
|September 2025
|Mi. 10. Sept. 2025
20:00 Uhr
|Fr. 26. Sept. 2025
20:00 Uhr
