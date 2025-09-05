Die letzten Tage der Menschheit


Burgtheater Wien
5. bis 15. Sept. 2025
Zwischen 1915 und 1922 schreibt Karl Kraus das umfangreiche Drama DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT. In über 200 Szenen wird darin der Erste Weltkrieg auf ebenso abgründige wie absurde Weise dargestellt:

Von der Verblendung der Politik über gezielte Desinformation durch die Presse bis zu dumpfer Gleichgültigkeit der Bevölkerung. Kraus deckt schonungslos auf, wie die Verflechtung von Machtinteressen und Kriegspropaganda zusammen mit einer opportunistischen Gesellschaft den Wahnsinn des Krieges überhaupt ermöglicht.

Der Regisseur Dušan David Pařízek erstellt eine neue Fassung des Stoffes, der lange Zeit als „unaufführbar“ galt und von Kraus selbst ursprünglich nicht einem irdischen, sondern einem „Marstheater“ zugedacht war.

Regie und Bühne: Dušan David Pařízek
Kostüme: Kamila Polívková
Mitarbeit Kostüme: Magdaléna Vrábová
Live-Musik und Videodesign: Peter Fasching
Licht: Reinhard Traub
Dramaturgie: Lena Wontorra

Details zur Spielstätte:
Burgtheater Wien
Dr. Karl Lueger Ring 2, A-1010 Wien

Termine: Die letzten Tage der Menschheit - Burgtheater Wien

September 2025
Fr. 5. Sept. 2025
Fr. 5. Sept. 2025
19:00 Uhr
Di. 9. Sept. 2025
Di. 9. Sept. 2025
19:00 Uhr
Mo. 15. Sept. 2025
Mo. 15. Sept. 2025
19:00 Uhr

