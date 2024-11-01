THORSTEINN EINARSSON - LIVE auf der Burgarena Finkenstein

Die einzigartige Kulisse der Burgarena Finkenstein wird zur Bühne für einen der charismatischsten Künstler des deutschsprachigen Raums: Thorsteinn Einarsson. Mit seiner markanten Stimme, seiner intensiven Bühnenpräsenz und einem Sound zwischen modernem Pop, Rock und emotionalem Storytelling begeistert der gebürtige Isländer seit Jahren sein Publikum.

Thorsteinn Einarsson ist derzeit einer der meistgespielten heimischen Künstler:innen im österreichischen Radio: Neben seiner aktuellen Single „Oh Love“, mit der er die Top 10 der Ö3 Hörer-Charts erobert hat bekommen seine Fans auch seine bekannten Hits wie „Hotel Heartache“, „Shackles“, „Echo“, „Leya“ oder „Kryptonite“ jede Woche im Radio zu hören.

Auch im Fernsehen konnte er als einziges festes Jurymitglied der ORF-Talentshow „Die große Chance“, in der er selbst vor mehr als 10 Jahren seine Karriere begann, sein erstes großes Jubiläum feiern. Ebenso wurde er in offiziellen Spotify Playlisten wie „New Music Friday“, „Pop Brandneu“ und „Top of the Morning“ platziert, welche dem Austro-Isländer mittlerweile Millionen von Streams beschert haben.

Thorsteinn schafft es, sein Publikum mit seinen Songs zu Tränen zu rühren und gleichzeitig eine Stimmung zu erzeugen, die niemanden stillstehen lässt. Jedes Konzert wird zu einer wahren Gefühlsexplosion – ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.