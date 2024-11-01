SASSY – Die Stimme von „Wilds Wossa“ - LIVE auf der Burgarena Finkenstein

Ob als junge Countrysängerin, als gefragte Austropop-Studiostimme (u. a. für Ostbahn Kurti, Hans Krankl) oder als unverkennbare Stimme der Erfolgsband Die SEER – wenn Sassy singt, dann erzählt sie echte Geschichten voller Gefühl. Und das spürt man – vom ersten Ton an.
Am 23. August 2026 kommt Sassy erstmals nach den Abschlusskonzerten mit den SEERn 2024 solo mit ihrer Liveband zurück auf die Burgarena Finkenstein – und präsentiert dabei den Soundtrack ihres Lebens: Von großen SEER-Hits wie „Wilds Wossa“, „Schee wars, wennst do warst“ oder „Hoamatgfühl“, über ihren preisgekrönten Country-Erfolg „You Are My Angel“, bis hin zu brandneuen, ganz persönlichen Liedern.
Mit „Mama wü tanzen“, der ersten Single aus dem aktuellen Soloalbum, gibt Sassy einen berührend-lebendigen Vorgeschmack auf das, was kommt: authentische Songs, tief aus dem Herzen, mitten aus dem Leben – typisch Sassy eben!
Auch Welthits und Austropop-Klassiker, die Sassy selbst durch ihr Leben begleitet haben, finden ihren Platz – genauso wie die Lieder, die sie über Jahrzehnte mit ihrer Stimme geprägt hat. Von Nashville bis ins Salzkammergut spannt sich der musikalische Bogen – getragen von einer erstklassigen Liveband, mit viel Gefühl, Charme und einer ordentlichen Portion Lebensfreude.
Denn wer Sassy kennt, weiß: Herzlich lachen und gerührt sein liegen bei ihr oft nur einen Song auseinander.
Freuen Sie sich auf zwei Stunden voller Musik, Emotionen und Überraschungen – eine musikalische Berg- und Talfahrt durch ein bewegtes Leben.
|August 2026
|Do. 20. Aug. 2026
20:00 Uhr
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