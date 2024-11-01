Till Eulenspiegel, wenn das Herz brennt

50 Jahre Sommerspiele Perchtoldsdorf - Ein Theaterabend mit Humor, Leichtigkeit und Tiefgang - Im Mittelpunkt steht diesmal Till Eulenspiegel - eine der streitbarsten, geistreichsten und zugleich geheimnisvollsten Figuren der europäischen Kulturgeschichte.

Die Geschichte folgt Charles de Costers legendärem Roman, der Till Eulenspiegel aus der volkstümlichen Überlieferung in den historischen Kontext des Freiheitskampfes stellt und ihn als unwiderstehlichen Freigeist, als unbeirrbaren Wahrheitsrufer und als unerschrockenen Menschenfreund zeichnet.

Ein faszinierender Theaterabend, der Humor und Leichtigkeit mit Tiefgang und gesellschaftspolitisch relevanten Themen verbindet: unterhaltsam, poetisch und in jeder Hinsicht inspirierend. „Till Eulenspiegel“ wird 2026 nicht als harmloser Schelm erscheinen, sondern als lebendige, freie, radikale Kraft, die dem Publikum direkt begegnet - Till, der uns einen geistvollen Spiegel vorhält, der Wahrheit huldigend, wo man sie am wenigsten erwartet.

Die Musik und die bildende Kunst werden wie in den Jahren zuvor zu einer wichtigen, surrealen Handlungsebene. Choreografische Bilder, rhythmische Impulse und atmosphärische Kompositionen lassen das Innere der Figuren nach außen treten. Im Zusammenspiel mit kunstvollen Kostümen wird eine kraftvolle Erlebenswelt erschaffen, die zwischen Historie und Gegenwart vermittelt.

Im Zentrum steht die Frage:

Wer ist Till Eulenspiegel heute und was hat er uns aktuell zu sagen?

Charles de Costers Roman von 1867 verbindet den Humor der Schelmenfigur mit der dramatischen Geschichte eines Freiheitskampfes. Stefan Zweig nannte ihn „ein Volksbuch ohnegleichen“, erfüllt von Poesie, Menschenliebe und Aufruhr. Dieses Werk, in seiner Mischung aus historischem Epos und Schelmenroman, bildet das ideale Fundament für zeitgenössisches Freilufttheater – besonders für ein Publikum, das mit Freude und Offenheit zu einer Jubiläums-Theaternacht unter dem sommerlichen Sternenhimmel kommt.