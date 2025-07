Musical 2025 „Jesus Christ Superstar“

Es ist eines der beliebtesten Musicals aller Zeiten. Die Geschichte ist wohlbekannt, die Musik weltberühmt. Mit rockigen Klängen zeichnen Tim Rice und Andrew Lloyd Webber die letzten sieben Tage im Leben von Jesus nach – einem Revoluzzer, der eine große Fangemeinde hinter sich schart und zur Bedrohung für die Mächtigen wird.

Auch für Musical Güssing ist dieses Stück ein absoluter Klassiker: bereits zum sechsten Mal bringt Intendantin Marianne Resetarits die Rock-Oper auf die Bühne. Die musikalische Leitung übernimmt Belush Korenyi und die Choreographien Sophie Kubec. Freuen Sie sich auf Hits wie „I don’t know how to love him“ und „Jesus Christ Superstar“, auf eine zeitgenössische Inszenierung und auf eine einzigartige Atmosphäre mit der Burg Güssing als Kulisse.