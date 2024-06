Jubiläumsmusical 2024 - „Anatevka“

30 Jahre Musicals in Güssing - Dieses Musical gehört zu den beliebtesten, die in Güssing in den vergangenen 30 Jahren zu sehen waren. Zum Jubiläum wird die Geschichte um den jüdischen Milchmann Tevje und sein kleines Dörfchen Anatevka noch eindrucksvoller vor der Burgkulisse gespielt.

Wer kennt nicht die Geschichte vom Milchmann Tevje, der trotz Armut seinen Humor und seine Lebensfreude nicht verliert. Er hofft mit seiner Familie in dem kleinen Ort Anatevka auf bessere Zeiten.

Traditionen geben den Menschen Sicherheit, in einer Zeit, die im zaristischen Russland von Judenpogromen gezeichnet ist. In der Hauptrolle des Tevje wird Kurt Resetarits und in der Rolle der Golde Eva Zankl zu sehen sein.

Die Regie und Gesamtleitung übernimmt Marianne Resetarits, die musikalische Leitung Belush Korenyi und die Choreographien Sophie Kubec. Die Jubiläumsaufführung auf Burg Güssing verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden! Feiern Sie gemeinsam dieses bedeutende Jubiläum und lassen Sie sich von „Anatevka“ auf Burg Güssing verzaubern.