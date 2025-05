KLAUS ECKEL – „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“

KLAUS ECKEL ist die deutsche Autobahn der Kabarettisten – immer schnell und ohne Tempolimit! Bei IFES (Institut for Eckel Science) belegt eine Studie: „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht.“ Erleben Sie seinen unverwechselbaren Humor in einem mitreißenden Abend voller Wortwitz!

Biografie:

Der österreichische Kabarettist Klaus Eckel kam 1974 im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling auf die Welt. Zunächst als Logistiker tätig, befriedigte ihn dieser Beruf nicht. Also begann er 2001, kabarettistische Texte zu verfassen, die er zunächst vor Freunden spielte. Prompt gewann er seinen ersten Kabarett Preis, und schon bald hängte er seinen Logistiker-Beruf an den Nagel. Nun ist er vor allem als Kabarettist bekannt. Er schreibt und spielt vielfach aus­gezeichnete Programme wie Not sucht Ausgang (2008), Alles bestens, aber … (2010), Weltwundern (2013), Zuerst die gute Nachricht (2016) und Ich werde das Gefühl nicht los (2019). Gemeinsam mit Michael Niavarani und Omar Sarsam ist Klaus Eckel seit März 2020 regelmäßig im Alles außer Corona Podcast zu hören.