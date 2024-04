Poxrucker Sisters live mit Band

Musik begleitet die Schwestern Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker seit ihrer Kindheit. Im Jahr 2013 trafen sie auf ihre musikalischen Wegbegleiter, ihre ersten Singles wurden veröffentlicht und es folgte ihr Debutalbum „Poxrucker Sisters“. Mit „Drah di“ (2015) gingen sie ihren musikalischen Weg weiter, Album Nr 3 „In olle Foarbn“ (2017) steht für alle Facetten ihrer Musik und 2021 veröffentlichten sie dann mit „Horizont“ ihr aktuelles Album, dass von Lebensmut, Selbstbestimmung und Aufbruch strotzt.

Darauf folgten im Jahr 2022 die Singles „Sie“, mit der sie für einen Sommerhit und ihren ersten Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Songwriterinnen des Jahres sorgten. Im Jubiläumsjahr konnten sie mit ihrer Sommernummer „Jo voi“ das Live- und Radiopublikum begeistern. In ihren Eigenkompositionen im Mühlviertler Dialekt besingen sie mit Leichtigkeit und Tiefe das „grod aussa“ Glück, Sorgen, Kritisches und Herausforderndes. Dabei scheuen sie auch nicht, Unbequemes anzusprechen und machen inspiriert weiter mit dem, was für sie das Natürlichste der Welt ist: Songs über das Leben schreiben.

Mit ihren CDs erreichten sie Goldstatus, Airplay Top Positionen und für ihr musikalisches Wirken erhielten sie auch Auszeichnungen und Amadeus Austrian Music Awards Nominierungen sowie einen Award. Als Komponistinnen, Musikerinnen, Schwestern und auch Mütter prägt der Einsatz für Gleichberechtigung und Chancen von Frauen ihr künstlerisches Schaffen.

In ihrer Single „NA“ (2023) erheben sie gemeinsam mit Katharina Straßer ihre Stimmen für jene, die nicht gehört werden und senden ein starkes Zeichen der Selbstbestimmung in die Welt.

Tour 2024

Seit über 10 Jahren begeistern die Poxrucker Sisters ihr Publikum mit Dialektpop aus Oberösterreich. Sie bestechen mit Bodenhaftung und Lebensfreude und ihren Hits wie "Glick", "Herzklopfn" oder "Sie". Manche nennen sie gar eine Naturgewalt, die mit Energie und Gespür gemeinsam mit ihrer Band für ein Liveerlebnis der besonderen Art sorgen. Ihre Konzerte sind ein Erlebnis, der Funke springt über und das Publikum wird mitgerissen von ihrer unbändigen Kraft, Musikalität und Lebensfreude. Bis in den Frühling 2024 wird es etwas ruhiger rund um die Poxrucker Sisters, da zwei der drei Nachwuchs bekommen haben.

Kurz nach ihrer Babypause zieht es die Schwestern aber schon wieder auf die Bühnen Österreichs und über die Grenzen hinaus. Ein paar wenige ausgewählte Konzerthighlights der Poxrucker Sisters finden bereits im Sommer statt. Im Herbst 2024 wird nach ihren Band- und Akustiktourneen in den letzten 10 Jahren erstmals ihr Bandkonzert zu einem Unplugged Erlebnis für die ganze Familie.

Ihre bekanntesten und beliebtesten Songs, neue Arrangements, besonders viel Platz für die Stimmen der drei Schwestern und musikalische Überraschungen inklusive. Was dabei nicht fehlen darf: ihre bewährte Herzklopfn Garantie.